A7 / Oberthulba: Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach einem schweren LKW-Unfall auf der A7 bei Oberthulba ist der Fahrer am Samstagmorgen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Der leere Tanklaster war aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er brach durch die Leitplanke und kam erst auf der Straße unter der Autobahn zum Liegen.

Der 69 Jahre alte Fahrer musste schwer verletzt gerettet werden. Der LKW war schrottreif, der Schaden liegt bei rund 100.000 Euro.