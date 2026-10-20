Basketball: Schweres Pokal-Los für Würzburg

20. Oktober 2026 · 05:37 Uhr
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Foto: Florian Bode

Die Fitness First Würzburg Baskets haben für das Viertelfinale im BBL-Pokal einen schweren Gegner zugelost bekommen. Die Basket straffen auf den FC Bayern München und damit auf den aktuellen Tabellenführer.

Würzburg war direkt das erste der insgesamt acht Lose. Die Partie wird am Wochenende 12./13. Dezember ausgetragen, die genaue Terminierung steht noch aus.

Die vier Viertelfinal-Sieger sind für das Final-Four-Turnier, im Februar in München, qualifiziert. Dort wird dann der Deutsche Pokalsieger ausgespielt.

Alle Viertelfinal-Begegnungen:

Fitness First Würzburg Baskets – FC Bayern München Basketball
Phoenix Hagen – ALBA Berlin
NINERS Chemnitz – RASTA Vechta
Telekom Baskets Bonn – Skyliners Frankfurt

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