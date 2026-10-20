Dittelbrunn: Zwei Jugendliche sollen Zigarettenautomaten gesprengt haben

20. Oktober 2026 · 15:30 Uhr
— © Symbolbild: pixabay.com
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Durch eine Explosion ist in Dittelbrunn am Montag ein Zigarettenautomat zerstört worden. Die mutmaßlichen Täter waren zunächst auf einem E-Scooter geflüchtet – doch die Polizei hatte schnell eine Spur. Die Ermittlungen führten zu zwei Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren. 

Bei Durchsuchungen ihrer Zimmer stellten die Ermittler eine Kugelbombe und mehrere Chinaböller sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts auf eine Sprengstoffexplosion und besonders schweren Diebstahl. 

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