Hat mein Handy eSIM? So prüfen Sie es in wenigen Minuten

Die Frage „hat mein Handy eSIM“ stellen sich immer mehr Nutzer, bevor sie einen Tarif oder eine Reise-eSIM buchen. Kein Wunder: Alle iPhones seit dem iPhone XS und XR von 2018 unterstützen eSIM, bei Samsung läuft die Technik ab der Galaxy-S20-Reihe von 2020. Hersteller kennzeichnen diese Funktion aber selten deutlich. Dieser Guide zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie es sicher herausfinden.

Was ist eine eSIM überhaupt?

Eine eSIM ist eine fest verbaute SIM-Karte. Sie sitzt als Chip direkt im Smartphone und ersetzt die klassische Plastikkarte. Statt eine Karte einzulegen, laden Sie ein digitales Profil per QR-Code oder App.

Der Vorteil ist klar. Sie wechseln Tarife und Anbieter, ohne auf den Postweg zu warten. Viele Geräte erlauben zudem mehrere Profile gleichzeitig, etwa eine private und eine berufliche Nummer.

Hat mein Handy eSIM? Die schnellsten Methoden

Es gibt drei zuverlässige Wege, die Kompatibilität zu prüfen. Keiner dauert länger als zwei Minuten.

Der Code *#06#: Geben Sie diese Ziffernfolge in das Telefon-Tastenfeld ein. Erscheint neben IMEI-Nummern auch eine EID (eine lange 32-stellige Nummer), ist Ihr Gerät eSIM-fähig. Die Einstellungen: Öffnen Sie das Menü für Mobilfunk oder Verbindungen. Finden Sie dort „eSIM hinzufügen“, „Mobilfunktarif hinzufügen“ oder „digitale SIM“, unterstützt Ihr Handy die Technik. Die Modellliste: Prüfen Sie Ihr genaues Modell online. Achten Sie dabei auf die Region, denn manche Varianten werden ohne eSIM verkauft.

So prüfen Sie es auf dem iPhone

Gehen Sie zu Einstellungen, Mobiles Netz. Sehen Sie dort die Option „eSIM hinzufügen“ oder „Mobilfunktarif hinzufügen“, ist alles bereit. Alle iPhones ab dem iPhone XS, XR und XS Max bieten diese Funktion.

Ein Hinweis für Reisende aus den USA: Dort verkauft Apple seit dem iPhone 14 Modelle komplett ohne Kartenschlitz. In Deutschland verkaufte Geräte haben weiterhin beides.

So prüfen Sie es auf Android

Bei Android variiert der Pfad je nach Hersteller. Suchen Sie unter Einstellungen, Verbindungen oder Netzwerk, SIM-Kartenverwaltung. Taucht dort „eSIM hinzufügen“ auf, ist Ihr Gerät kompatibel.

Eine klare Meinung dazu: Verlassen Sie sich nicht allein auf das Menü. Ältere Firmware blendet die Option manchmal aus. Der Code *#06# liefert die sicherste Antwort.

Welche Geräte unterstützen eSIM?

Die Liste wächst ständig. Zu den gängigen Modellen gehören unter anderem:

Apple: iPhone XS, XR und alle neueren Modelle, dazu aktuelle iPad-Reihen und die Apple Watch ab Series 3.

Samsung: Galaxy S20 und neuer, Galaxy Z Fold und Flip sowie viele Note- und A-Modelle.

Google: Pixel 3 und alle Nachfolger.

Weitere: ausgewählte Modelle von Motorola, Xiaomi, Oppo und Huawei.

Günstige Einsteigergeräte verzichten oft noch auf die Technik. Prüfen Sie im Zweifel immer das exakte Modell.

eSIM und Reisen: der praktische Nutzen

Gerade im Urlaub spielt die eSIM ihre Stärke aus. Sie buchen vor dem Abflug ein lokales Datenpaket und sind nach der Landung sofort online. Teure Roaming-Gebühren und die Suche nach einer lokalen SIM am Flughafen entfallen.

Wichtig ist nur die Reihenfolge. Klären Sie zuerst die Frage „hat mein Handy eSIM“, dann buchen Sie ein Paket. Reisende, die unterwegs dauerhaft online bleiben möchten, erhalten unbegrenzte Daten mit Holafly direkt über eine Reise-eSIM. Wer sein Gerät zusätzlich absichern will, findet in diesen Tipps zum Schutz Ihres Handys nützliche Hinweise.

Häufige Fragen zur eSIM

Was bedeutet die EID auf meinem Handy?

Die EID ist die eindeutige Kennnummer der verbauten eSIM. Zeigt der Code *#06# eine EID an, ist Ihr Gerät eSIM-fähig.

Kann ich eSIM nachrüsten, wenn mein Handy sie nicht hat?

Nein, nachträglich einbauen lässt sich die Technik nicht. Es gibt lediglich externe Adapter-Lösungen, die in der Praxis aber unzuverlässig sind.

Kann ich eSIM und normale SIM gleichzeitig nutzen?

Ja, die meisten modernen Geräte beherrschen Dual-SIM. Sie nutzen eine physische Karte und ein eSIM-Profil parallel.

Funktioniert eine eSIM in jedem Land?

Die eSIM selbst ist weltweit nutzbar. Entscheidend ist das gebuchte Datenpaket, das für ein Land oder eine Region gilt.

Was passiert mit meiner eSIM beim Handywechsel?

Ein eSIM-Profil ist an das Gerät gebunden. Bei einem neuen Smartphone müssen Sie das Profil meist neu aktivieren oder übertragen lassen.

Fazit

Die Antwort auf „hat mein Handy eSIM“ finden Sie in unter zwei Minuten. Nutzen Sie den Code *#06# oder das Mobilfunk-Menü. Ist Ihr Gerät kompatibel, profitieren Sie von mehr Flexibilität, einfachem Tarifwechsel und günstigem Datenverkehr auf Reisen.