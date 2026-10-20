Mainfranken: So viele Menschen sind auf staatliche Unterstützung angewiesen

20. Oktober 2026 · 06:30 Uhr
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Ob Bürgergeld, Grundsicherung im Alter oder Leistungen für Asylbewerber: Immer mehr Menschen in Mainfranken sind auf staatliche Unterstützung angewiesen. Zuletzt lag der Anteil bei 4,5 Prozent – 2020 waren es noch 3,8 Prozent, wie der Regionalatlas zeigt.

Am stärksten betroffen ist die Stadt Würzburg, wo zuletzt rund sieben Prozent der Bevölkerung staatliche Hilfe erhielten.

Trotz des Anstiegs liegen Mainfranken und Bayern im deutschlandweiten Vergleich weiterhin gut auf: Auf Bundesebene waren zuletzt 8,7 Prozent der Menschen auf Unterstützung angewiesen, bayernweit 5,2 Prozent.

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