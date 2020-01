Würzburg: Bürger schulden Stadt mehrere Millionen

Tausende Würzburger stehen bei der Stadt in der Kreide. Das hat die Verwaltung auf Anfrage bestätigt. So belaufen sich die Außenstände bei der Kommune auf über 7,6 Millionen Euro. Diese verteilen sich auf rund 3.500 Bürger - allerdings mit sehr unterschiedlichen Summen: Etliche säumige Zahler schulden Würzburg jeweils sechsstellige Beträge – meistens aus der Gewerbesteuer. Der Rest steht mit Beträgen unter 1.000 Euro bei der Stadt in der Kreide. Das betrifft beispielsweise Abfallgebühren als auch Bußgeldbescheide. Die Stadt hat diverse Möglichkeiten, die Außenstände einzutreiben: Dazu gehören im Extremfall Gerichtsverfahren gegen die säumigen Schuldner, aber auch das Anbringen einer Parkkralle.