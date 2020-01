Mainfranken: Jährlich etwa 240 Schulschwänzer

Jährlich gibt es in der Region etwa 240 Fälle von schweren Schulverweigerern. Darunter fallen keine Schüler, die gelegentlich einen Tag schwänzen und nicht die Fridays for Future-Demonstranten. Als schweren Fall sieht das bayerische Innenministerium diejenigen, die über Wochen oder Monate hinweg in der Schule fehlen. Neben Lustlosigkeit sind oft psychische Belastungen oder Mobbing die Ursache dafür. Durch Programme wie -ROVEN- von der Don-Bosco-Berufsschule in Würzburg schaffen es zwei Drittel der Schulschwänzer doch einen Schul- oder Ausbildungsabschluss zu machen. Bei -ROVEN- werden die Talente der Jugendlichen mit betreuungsintensiven Projekten gefördert und dadurch das Interesse an Schule oder Beruf wiederhergestellt.