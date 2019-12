Unterfranken: 2090 Personen werden per Haftbefehl gesucht

In Unterfranken werden derzeit rund 2090 Personen per Haftbefehl gesucht. Wie das Landeskriminalamt bestätigt, sind die meisten von ihnen, 84 Prozent, bereits verurteilt und haben aber ihre Haftstrafe nicht angetreten. Der Rest sind Verdächtige gegen die ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt. Wenn Haftbefehle nicht vollzogen sind, dann liegt das laut Landeskriminalamt oftmals daran, dass die Betroffenen im Ausland sind und damit nicht mehr unmittelbar greifbar für die deutschen Behörden. Zudem liefern viele Länder eigene Staatsangehörige nicht aus. Im vergangenen Jahr kamen rund 490 neue erfasste Haftbefehle in Unterfranken hinzu. Bis Mitte Oktober des laufenden Jahres waren es bereits mehr als 640.