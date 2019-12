Würzburg: Rettungsdienste blicken nachdenklich auf 2019 zurück

Mit sorgenvollem Blick schauen die Rettungsdienste in der Region auf das vergangene Jahr zurück: Es habe etliche Male Drohungen gegen Einsatzkräfte gegeben, aber auch zwei Fälle bei denen Ersthelfer körperlich attackiert worden waren. Insgesamt habe es in diesem Jahr auch eine deutliche Zunahme an Notfalleinsätzen gegeben. Ein weiteres Thema sei die Rettungsgasse auf Autobahnen gewesen. Vor allem LKW aus dem Ausland hätten Schwierigkeiten, sich richtig zu verhalten. Aufgrund der Durchsagen im Radio hätte sich die Lage aber mittlerweile etwas verbessert.