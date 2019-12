Würzburg: Fridays For Future zieht Jahresbilanz

Die Fridays For Future-Anhänger aus Würzburg sind zufrieden mit dem vergangenen Jahr. Seit der ersten Demo Mitte Januar sei die Bewegung strukturierter und diverser geworden. Neben den Friday For Future-Aktivisten haben sich in Würzburg im Laufe des Jahres auch Eltern und Studierende für mehr Klimaschutz eingesetzt. Zudem habe es alle zwei Wochen eine Demo, sowie mehrere Mahnwachen gegeben. Besonders wichtig sei aber, dass eine globale Bewegung aufgebaut werden konnte, die sogar die Politik unter Druck setzen könne.