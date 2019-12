Würzburg: Stadt liegt im bundesweiten Mittelfeld beim Carsharing

Würzburg liegt beim Carsharing im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld. Hier kommen auf 1000 Einwohner 0,4 Carsharing-Fahrzeuge. Damit landet die Stadt auf Rang 35. Das hat der Bundesverband Carsharing ermittelt. Spitzenreiter ist Karlsruhe mit etwas mehr als drei Fahrzeugen pro 1000 Einwohner. Bayernweites Schlusslicht mit 0,1 Autos ist Regensburg. Die meisten Carsharing-Autos insgesamt gibt es in Berlin. Beim Carsharing können in vielen Städten Autos an zentralen Stellen für eine gewisse Zeit gemietet werden. Nur die Fahrt selbst wird gezahlt, das Fahrzeug wird nach der Fahrt auf einem speziellen Carsharing-Parkplatz wieder abgestellt und kann dann vom nächsten ausgeliehen werden.