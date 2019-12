Mainfranken/Bergtheim: Flashmob und Agrar-Gespräch der Bauern

Landwirte in ganz Unterfranken planen am Mittwoch einen Flashmob. Von 16.30 Uhr bis 17 Uhr werden sie ihre Schlepper neben Autobahn-Anschlussstellen abstellen und ihre gelben Blinklichter einschalten. So wollen sie sich sichtbar machen. Den Verkehr wollen die Landwirte mit ihrem Protest aber nicht lahmlegen. Dennoch müsse aber teilweise mit etwas Behinderungen gerechnet werden. Mehrere hundert Bauern aus ganz Unterfranken treffen unterdessen am Mittwochvormittag zu einem Agrar-Gespräch in Bergtheim. Zu dem Gespräch eingeladen haben der CSU-Landtagsabgeordnete Manfred Ländner und Staatssekretär Gerhard Eck, so die Organisation „Land schafft Verbindung.“ Ziel sei es über vorherrschende Probleme in der Landwirtschaft zu diskutieren und Ansatzpunkte für Verbesserungen zu finden. Da einige Bauern mit ihren Schleppern anreisen wollen könnte es zu Verkehrsbehinderungen in und um Bergtheim kommen.