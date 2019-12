Würzburg: Offenes Weihnachtssingen im Rathaushof

Friedlich gemeinsam die Stimme erheben – am kommenden Sonntagabend findet in Würzburg das traditionelle Weihnachtssingen im Rathaushof statt. Um 18 Uhr werden rund 2.000 Würzburger vor allem fränkische und deutsche Weihnachtslieder anstimmen – unterstützt von der Sing- und Musikschule Würzburg, die mit einem Bläser-, einem Erwachsenen- und einem Schulchor vertreten sein werden. Für alle, die nicht textsicher sind, wird vor dem Singen auf dem Rathausplatz das „Weihnachtsbüchlein“ kostenlos verteilt. Darin stehen nicht nur die Liedtexte, sondern auch Infos rund um die Würzburger Weihnacht. Sollte es regnen, findet das Weihnachtssingen in der Marienkapelle statt.