Würzburg: Einzelhändler mit dritten Adventssamstag zufrieden

Zufrieden zeigen sich die Würzburger Einzelhändler mit den Umsätzen am dritten Adventssamstag. Es habe im Vergleich zu Vorjahr durchschnittlich ein kleines Plus von rund einem Prozent gegeben. Es gebe allerdings auch Geschäfte, die weniger als 2018 verkauft hätten, so der Handelsverband HBE. Insgesamt sei das Ziel, die Vorjahresumsätze zu erreichen, bei den Würzburger Geschäftsleuten noch in greifbarer Nähe. Ein positives Zeichen: Laut der Internetseite hystreet.com ist die Frequenz in der Innenstadt im Advent unverändert hoch: So waren am vergangenen Samstag bis zu 70.000 Menschen in der Stadt.