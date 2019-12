Unterfranken: Region hält frühen Grippewelle stand

Die Grippewelle schlägt in diesem Jahr in Bayern früher zu als sonst – Unterfranken scheint davon aber ausgenommen. Das geht aus aktuellen Zahlen zu Grippefällen des bayerischen Gesundheitsministeriums hervor. Demnach gab es seit Anfang Oktober im Freistaat 372 gemeldete Fälle der Influenza. Das sind 40 Prozent mehr Fälle als zur gleichen Zeit im letzten Jahr. Auf Unterfranken entfallen dabei aber lediglich vier Fälle. Mit Abstand am stärksten betroffen ist Oberbayern (253 Fälle) vor Mittelfranken (41). Gesundheitsministerin Huml warnt vor einem Unterschätzen der Grippe. Dabei handele es sich um eine schwerwiegende Erkrankung, die auch Herzmuskel- oder Lungenentzündungen nach sich ziehen könne. Sie empfiehlt eine Impfung für Menschen ab 60, chronisch Kranke und Schwangere. Es dauert etwa zwei Wochen bis der Schutz nach einer Impfung aufgebaut ist. Seit letzten Jahr übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen auch die Kosten für den Vierfach-Impfstoff.