Biebelried: Mutter mit Kleinkind baut mutmaßlich betrunken Unfall

Mit ihrem zweijährigen Kind an Bord hat eine Autofahrerin mutmaßlich betrunken einen Unfall gebaut. Die 31-Jährige war am Montagmorgen zwischen Biebelried und Westheim von der Straße abgekommen. Das Auto kam in einem Feld zum Stehen. Da sich die Türen nicht mehr öffnen ließen, mussten Mutter und Kind von der Feuerwehr freigeschnitten werden. Die Frau kam mit starken Rückenschmerzen ins Krankenhaus. Da bei ihr Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde auch eine Blutentnahme angeordnet. Ein Alkoholwert liegt aber noch nicht vor.