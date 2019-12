A3/Kitzingen und Biebelried: Behinderungen am Mittwoch und Donnerstag

Gleich mehrere Behinderungen gibt es in dieser Woche für Verkehrsteilnehmer auf der A3. Ab Mittwochabend wird die Autobahn im Bereich Kitzingen zu einer Engstelle. Denn zwischen Kitzingen/Schwarzach und Geiselwind wird die rechte Spur Richtung Nürnberg gesperrt. Grund sind akute Schäden an der Fahrbahn, die behoben werden müssen. Die Arbeiten beginnen um 20 Uhr und dauern voraussichtlich bis Donnerstag, ca. 17 Uhr. Während dieser Zeit wird das Tempo zudem auf 80 km/h reduziert. Im Laufe des Donnerstags werden dann am Autobahnkreuz Biebelried Arbeiten an der Fahrbahn durchgeführt werden. Verkehrsteilnehmer müssen sich deshalb in der Zeit von acht bis 16 Uhr auf Behinderungen einstellen. Konkret betroffen sind alle, die von der A3 von Nürnberg kommend auf die A7 Richtung Ulm auffahren möchten. Sie werden über die Umleitung U111 zur Anschlussstelle Rottendorf geleitet – und von dort über die A3 zurück auf die A7.