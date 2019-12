Am hellichten Tag wurden am Sonntag Solaranlagen-Teile im Wert von etwa 20.000 Euro gestohlen. An der unteren Mühle in Uettingen schnitten die bislang unbekannten Täter gegen Mittag ein Loch in den Zaun der Anlage und bauten die Teile aus. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet in dieser Angelegenheit um Hinweise aus der Bevölkerung.