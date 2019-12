Unterfranken: Grüne fordern besseren Grundwasserschutz

Grundwasser in Unterfranken muss besser geschützt werden. Das fordern die Grünen Landtagsmitglieder aus der Region. Denn die Folgen des Klimawandels zeigten sich schon jetzt: Der Grundwasserpegel sinke teils deutlich, gleichzeitig würden Flüsse immer wärmer. Außerdem müsse endlich zentral erfasst werden, wo wieviel Wasser entnommen wird. Alleine im Landkreis Würzburg sei jährlich die Entnahme von 775 Millionen Litern Grundwasser genehmigt. In anderen Landkreisen gebe es gar keine systematische Erfassung. Die ohnehin schon vorhandene Konkurrenzsituation zwischen Trinkwasserversorgung und landwirtschaftlicher Bewässerung dürfe sich nicht noch mehr verschärfen, so die Grünen.