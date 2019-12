Wertheim: Suche nach Ursache für Mauereinsturz

Nach dem Einsturz einer historischen Sandsteinmauer in Wertheim läuft die Suche nach er Ursache. Möglicherweise habe starker Regen dem Hang zuletzt zugesetzt, mutmaßte ein Polizeisprecher. Statiker und Geologen untersuchen den Hang und die Mauer. Der Bereich unterhalb der Burg Wertheim bleibt erstmal weiträumig abgesperrt bis sicher ist, dass keine weiteren Steine nachrutschen können. Wie berichtet war gestern Morgen, gegen sechs Uhr ein etwa zehn Meter breiter Abschnitt der acht Meter hohen Mauer eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Ein Wohnhaus musste zwischenzeitlich evakuiert werden. Die Mauer ist laut lokalen Medien in Privatbesitz, allerdings verläuft an dieser Stelle ein öffentlicher Weg zwischen Altstadt und Burganlage. Die Mauer sollte eigentlich im Frühjahr nächsten Jahres saniert werden, da bereits eine Ausbeulung und ein kleiner Riss festzustellen waren. Der Einsturz sei aber dennoch nicht vorherzusehen gewesen, sagte ein Geologe bei einer Pressekonferenz am Nachmittag.