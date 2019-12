Volkach: Enkeltrickbetrüger erbeuten fünfstelligen Betrag

Der nächste Fall eines Enkeltrickbetruges in der Region. Am 5. Dezember wurde ein Senior in Volkach um einen fünfstelligen Betrag gebracht. Die unbekannten Täter hatten im Vorfeld per Telefon behauptet, seine Nichte sei an einem Verkehrsunfall beteiligt und brauche Geld. Der Geldbote am Übergabeort war etwa 170 cm groß, hatte gebräunte Haut, einen Oberlippenbart, ein ungepflegtes Erscheinungsbild und er sprach gebrochenes Deutsch. Zwei weitere Männer standen vermutlich Schmiere. Wer am 5. Dezember zwischen neun und 14 Uhr etwas beobachtet hat wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.