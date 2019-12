Uettingen: Schaden bei Solaranlagen-Diebstahl doch höher

Der Diebstahl-Schaden an einer Solaranlage in Uettingen ist weit höher als bisher angenommen. Zunächst ging man von einem Schaden im fünfstelligen Bereich aus, nach neuen Erkenntnissen ist er sogar sechsstellig. In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte eine Solaranlage in Uettingen bestohlen. Die Täter schnitten den Zaun der Anlage an der Unteren Mühle auf, brachen einen Materialcontainer auf und entwendeten mehrere Teile. Darunter waren auch 30 Fotovoltaik-Module. Für die Tat müssten sie laut der Polizei mehrere Stunden gebraucht haben. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.