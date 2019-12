Würzburg: Mann läuft nachts betrunken über Autos - Festnahme

Es klingt wie im Film: Ein Mann läuft mitten in der Nacht über mehrere geparkte Autos und beschädigt sie. So passiert in der Nacht auf Mittwoch am Friedrich-Ebert-Ring in Würzburg. An insgesamt zehn Fahrzeugen fanden sich nach dieser Aktion entsprechende Spuren und Beschädigungen. Bei einem Auto war beispielsweise die Windschutzscheibe gesprungen. Die alarmierte Polizei griff den 20-Jährigen noch vor Ort auf. Er war gerade auf dem Heimweg von einer Disco. Der Mann hatte 1,2 Promille und musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Wie hoch der Sachschaden ist, wird jetzt noch ermittelt.