Unterfranken: 14-jährige Marlene Dudda vermisst

Wer hat die 14-jährige Marlene Dudda gesehen? Das Mädchen ist Ende Oktober auf dem Weg zurück in eine Jugendhilfeeinrichtung bei Weißenstadt in Oberfranken verschwunden – sie war dorthin mit dem Zug unterwegs, gestartet war sie bei ihren Eltern in Ansbach. Wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat, ist die 14-Jährige möglicherweise hier in Unterfranken. Denn in der Vergangenheit war sie auch hier in Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht. Laut Polizei hält sie sich gerne in der Nähe von Bahnhöfen auf. Marlene Dudda ist 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat schulterlange, weinrot gefärbte Haare und einen sogenannten Undercut. Wer sie gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich bei der Polizei melden.