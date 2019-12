Das WLAN in der Würzburger Innenstadt ist im Weihnachtsstress. Wie die WVV jetzt mitteilt, gibt es vor allem während des Weihnachtsmarkts besonders viele Zugriffe. An Spitzentagen seien es bis zu 1300 Menschen, die das WLAN in der Innenstadt nutzen. Häufig würde es dann zusammenbrechen. Das „WüFi“ reicht vom Busbahnhof bis hin zur Alten Mainbrücke und kann das ganze Jahr über kostenlos genutzt werden.

