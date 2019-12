WÃ¼rzburg: Klima Macher-Projekte prÃ¤miert

Wie könnte man Würzburg klimafreundlicher machen? Die Frage hatte OB Schuchardt Ende Juli den Würzburger Kids und Jugendlichen gestellt und sie dazu aufgerufen eigene Projekte zu entwickeln. Alle 14 eingegangenen wurden am Mittwoch prämiert. Die drei Erstplatzierten erhalten dabei eine höhere Förderung als der Rest. Der erste Platz und damit 3000 Euro gehen an eine Gruppe der Leonhard-Frank-Grundschule. Sie hat einen Klimasong geschrieben und will nachhaltige Hausaufgabenhefte basteln. Würzburgs Oberbürgermeister Schuchardt zeigte sich bei der Preisverleihung von den Ideen der Klima Macher überwältigt. Er wolle im Stadtrat anregen das Projekt auch in den nächsten Jahren weiterzuführen.

