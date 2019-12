Schweinfurt: Geburtsstation schließt Weihnachten bis Neujahr

In Schweinfurt gibt es einen akuten Mangel an Hebammen. Deshalb bleibt zwischen Weihnachten und Neujahr eine Geburtsstation geschlossen: Der Kreißsaal des Krankenhaus St. Josef. Es hätten sich so viele Überstunden angesammelt, dass diese nun reduziert werden müssen. Die Klinikleitung habe keine andere Möglichkeit mehr gesehen, um den Hebammen eine Entlastung zu verschaffen. Frauen, bei denen eine Geburt ansteht, müssen so lange beispielsweise auf das Leopoldina Krankenhaus in Schweinfurt ausweichen. Die Maßnahme sei mit den umliegenden Geburtsstationen abgesprochen.