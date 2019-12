Bei einem Verkehrsunfall bei Zellingen ist am Mittwoch eine Frau schwer verletzt worden. Eine 23-Jährige kam auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw überschlug sich mehrmals und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Ihre drei Mitfahrer wurden ebenfalls verletzt.