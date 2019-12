In einem Hotel in Sommerach hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Der Einsatz ging aber glimpflich zu Ende. Gegen 6 Uhr war die Feuerwehr in die Hauptstraße gerufen worden. Aus bislang unbekannter Ursache war auf einem Flur Dekoration in Brand geraten. Dabei entstand dichter Rauch. Sechs Hotelgäste wurden vom Rettungsdienst auf Rauchvergiftung hin untersucht, es waren aber keine weiteren Behandlungen nötig. Das Gebäude wurde anschließend mit einem Hochleistungslüfter entraucht.