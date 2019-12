Würzburg: Unterschriftensammlung für weiteren OB-Kandidaten

In Würzburg hat die Unterschriftensammlung für einen siebten Oberbürgermeisterkandidaten begonnen. Die Satirepartei „Die Partei“ hat bis 3. Februar Zeit 385 Unterschriften für ihren Kandidaten Mark Benecke zu sammeln. Grund für diesen Schritt ist eine Besonderheit im bayerischen Kommunalwahlrecht. So müssen Kandidaten, deren Partei weder im Stadtrat noch im Landtag vertreten ist erstmal Unterstützer-Unterschriften sammeln. Mark Benecke ist kein Unbekannter. Der 49-Jährige erlangte als Kriminalbiologe und Forensiker bundesweit Bekanntheit. Seit einigen Jahren engagiert er sich in der Satirepartei und trat auch bereits als OB-Kandidat in Köln an. Dort erhielt er die drittmeisten Stimmen. Direkte Verbindungen zu Würzburg hat Benecke nicht. Die bisherigen OB-Kandidaten für die Wahl im März sind Amtsinhaber Christian Schuchardt (CDU), Kerstin Westphal (SPD), Martin Heilig (Grüne) Volker Omert (FWG), Sebastian Roth (Linke) und Dagmar Dewald (ÖDP).

