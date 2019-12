Gemünden: Außerplanmäßige Stadtratssitzung für Felbinger

In einer außerplanmäßig letzten Sitzung vor der Weihnachtspause muss sich der Gemündener Stadtrat am Montagabend erneut mit der Personalie Felbinger beschäftigen. Der Grund: Das Landratsamt hält die Beschlüsse des Stadtrats bezüglich Günter Felbingers für rechtswidrig. Der wollte für die Freie Wählergemeinschaft in mehrere Ausschüsse, darunter den Bauausschuss. Streitpunkt: Der ehemalige Landtagsabgeordnete Günter Felbinger ist bereits wegen Betrugs verurteilt worden. Der Stadtrat stellte sich daraufhin einstimmig gegen seine Berufung in die Gremien. Das Landratsamt hält das Vorgehen für rechtswidrig, die Bestellung in einen Ausschuss bedürfe keiner Abstimmung im Stadtrat. Der Stadtrat muss nun die Ausschüsse mit Felbinger neu besetzen. Auch sind alle Beschlüsse die seit der Ablehnung Felbingers gefällt wurden nicht rechtswirksam. Deswegen muss über diese am Montagabend erneut abgestimmt werden.