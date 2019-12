Würzburg: Mieten steigen mit am stärksten

In Würzburg müssen Mieter nicht nur viel von ihrem Nettolohn für’s Wohnen aufbringen – die Mieten steigen hier auch besonders stark. Das berichtet der Immobilienverband Deutschland (IVD) in einem Vergleich der bayerischen Großstädte. Demnach stiegen die Mietpreise bei Neuvermietung in der Stadt in den letzten fünf Jahren um 20 Prozent. Damit liegt Würzburg in diesem Bereich auf dem selben Niveau wie München. Noch stärker stiegen die Mietpreise in Bayern nur in Augsburg, Fürth und Nürnberg. Erst Anfang der Woche war bekannt geworden, dass die Würzburger im Schnitt fast 27 Prozent ihres Nettoeinkommens für Miete, Heiz-, Strom- und Wasserkosten aufbringen müssen. Das ist der zweithöchste Wert nach München.

[the_ad_group id="16"]