Mainfranken: Wirtschaft stehen unruhige Zeiten bevor

Der Wirtschaft in Mainfranken stehen unruhige Zeiten bevor. Das beklagt die IHK Würzburg-Schweinfurt in ihrer Jahresbilanz. Demnach würden Industrie und Handel ihre Situation deutlich schlechter beurteilen als noch im Herbst. Auch das Bau- und Dienstleistungsgewerbe schaut weniger optimistisch in die Zukunft. 30 Prozent der Geschäfte erwarten eine Verschlechterung ihrer Lage, so die IHK. Grund seien weltweite Handelskonflikte und die Ungewissheit wegen des Brexits. Um den rückläufigen Geschäften entgegen zu wirken müsse es Veränderungen in der Wirtschafts- und Industriepolitik geben.

