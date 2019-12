Basketball: Straffes Programm für s.Oliver Würzburg

Erst zwei Wochen Pause, jetzt vier Spiele in 15 Tagen für die Basketballer von s.Oliver Würzburg. Zum Auftakt dieser Serie geht es am Freitagabend gegen die Crailsheim Merlins, dem Überraschungsteam der diesjährigen Saison. Prominenter Neuzugang bei den Gästen ist der frühere Würzburger Publikumsliebling Maurice Stuckey. Tip-Off für das Spiel, das auch live im TV auf Sport 1 übertragen wird, ist in der s.Oliver Arena um 18:30 Uhr. Nach dem Auswärtsspiel am 27. Dezember in Vechta empfangen die Würzburger dann erst die Telekom Baskets Bonn und zum Jahresauftakt dann am 3. Januar die Basketball Löwen aus Braunschweig.

