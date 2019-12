Fußball: Kickers gegen Bayern

Die Würzburger Kickers spielen am Sonntag um 15 Uhr das letzte Spiel des Jahres 2019. Sie treten gegen den zweiten Anzug des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München an. In den Reihen der Bayern befinden sich Spieler, die schon in der Champions League gespielt und in der Bundesliga getroffen haben. Das letzte Spiel des Jahres ist zugleich der Rückrundenstart. Im ersten Spiel der Saison haben die Rothosen zuhause 3:1 gegen die kleinen Bayern gewonnen. Die erste Partie des neuen Jahres ist ein Heimspiel gegen Unterhaching am 25. Januar.