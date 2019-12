Am Rohbau eines Mehrfamilienhauses im Bereich der „Alten Fernstraße“ in Würzburg ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, der Schaden liegt Schätzungen zufolge im vierstelligen Bereich. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte es wohl ein Schwelbrand gegeben. Einen Tag vor dem Feuer waren an der Außenverkleidung des Rohbaus Schweißarbeiten durchgeführt worden.

