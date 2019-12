Die Polizei hat auf der A3 beim Rasthaus Spessart Süd am Donnerstag eine rollende Zeitbombe gestoppt. Ein Autotransporter war in Richtung Würzburg mit einem stark abgefahrenen Reifen unterwegs, der teilweise gar kein Profil mehr hatte. Den Reifen hatte der Fahrer nach eigenen Angaben am Vortag aufgezogen als ein anderer Reifen geplatzt war. Er muss jetzt ein Bußgeld von 120 Euro bezahlen.

[the_ad_group id="16"]