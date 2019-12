Marktheidenfeld: Udo-Lermann-Kaufhaus hat Besitzer gewechselt

Große Teile des fast leerstehenden Udo-Lermann-Kaufhauses in Marktheidenfeld haben den Besitzer gewechselt. Auf dem Papier ist der Bamberger Immobilien-Entwickler KRE Group ab sofort für die Entwicklung und Vermarktung zuständig. Der vollständige Kauf soll bis Ende nächstes Jahr abgeschlossen sein. Jetzt werde ein neues Konzept für das markante Gebäude an der Luitpoldstraße entwickelt. Einen Elektro- und einen Fahrradfachmarkt soll es laut einer Pressemitteilung weiterhin geben. Derzeit befinde sich das Unternehmen schon in ersten Gesprächen mit der Stadtverwaltung. Mitte Januar werde man erste Ideen veröffentlichen.

