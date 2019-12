Würzburg: Versuchter Einbruch in Arztpraxis in Zellerau

In der Nacht auf Mittwoch haben zwei Männer versucht über ein Fenster in eine Arztpraxis in der Zellerau einzubrechen. Vom klirrenden Fenster wurde ein Anwohner der Friedrichstraße wach und alarmierte die Polizei. Wenig später meldete sich erneut ein Hinweisgeber. Zwei Männer hätten nicht unweit der Arztpraxis ein Auto aufgebrochen. Die Polizei konnte einen 24 -jährigen und einen 39-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Der Jüngere sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Nur dank der schnellen Alarmierung der Beamten durch Zeugen konnten die Tatverdächtigen festgenommen werden. Die Polizei möchte deshalb die Bevölkerung dazu ermutigen, Hinweise mitzuteilen.

[the_ad_group id="16"]