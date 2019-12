Ochsenfurt: Zuckerrübenkampagne dauert länger

Die Zuckerrübenkampagne dauert in diesem Jahr länger als geplant. Ursprünglich sollte das Südzuckerwerk in Ochsenfurt mit der Verarbeitung der Rüben bis zum Jahresende fertig sein, jetzt laufen die Maschinen noch bis Mitte Januar. Schuld daran sind unter anderem die in diesem Jahr stark verschmutzten Rüben, sie müssen mit erhöhtem Aufwand vor der Verarbeitung gereinigt werden. Durch den Regen im Herbst kann das Südzuckerwerk allerdings einen deutlichen Ertragszuwachs verzeichnen. Im Werk in Ochsenfurt arbeiten derzeit 330 Mitarbeiter. Jährlich werden bis zu 320.000 Tonnen Zucker produziert.