Unterfranken: Höchststand bei Sozialversicherungspflichtigen

Die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung hat im vergangenen Jahrzehnt in unserer Region einen rasanten Aufschwung erlebt. Mit über 213.000 Personen befindet sie sich derzeit auf einem Höchststand, so die Agentur für Arbeit Würzburg. Hauptpfeiler sind neben dem verarbeitende Gewerbe und dem Handel, das Gesundheits- und Sozialwesen sowie freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Mit rund 13 Prozent verbuchten die ausländischen Beschäftigten die größte Zuwachsrate. Vor allem kamen Arbeitskräfte aus Rumänien, Polen und der Türkei. Allgemein sind rund 30 Prozent aller Sozialversicherungspflichtigen in Teilzeit beschäftigt.