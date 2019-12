Die Rimparer Handballer haben am Sonntagnachmittag ein Heimspiel. In der s.Oliver Arena empfangen sie den TV Emsdetten. Die Wölfe stehen derzeit auf Platz 10 in der 2. Handball Bundesliga, die Gäste aus NRW stehen aktuell auf einem Abstiegsplatz. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Für Die Wölfe steht dann am zweiten Weihnachtsfeiertag ein weiteres Heimspiel gegen Lübbecke an, ehe es in die Winterpause bis Anfang Februar geht.