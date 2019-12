Unterfranken: Mutmaßlicher Bankräuber von Lohr ist wohl Serientäter

Der mutmaßliche Bankräuber von Lohr ist offenbar ein Serientäter. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt mitgeteilt haben, soll der Mann nicht nur – wie bisher bekannt – für Banküberfälle in Lohr und Klingenberg am Main verantwortlich sein. Den Ermittlern zufolge soll der 56-Jährige auch in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen insgesamt vier Banküberfälle begangen haben. Bei einer fünften Bank blieb es beim versuchten Überfall. Insgesamt soll er bei seinen Taten knapp 120.000 Euro erbeutet haben. Der Mann sitzt seit Ende Oktober in Untersuchungshaft. Er selbst schweigt zu den Vorwürfen. Bei Durchsuchungen hatten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sichergestellt – auch mehrere tausend Euro, die aus einem der Überfälle stammen. Was mit der restlichen Beute passiert ist, wird aktuell noch ermittelt.