WÃ¼rzburg: Flixbus fÃ¤hrt bald vom Busbahnhof

Flixbus hält in Würzburg bald am Bussteig 12. Das teilt die Deutsche Bahn mit. Derzeit würden sich Flixbus, die Deutsche Bahn und die Stadt Würzburg aber noch in Gesprächen befinden. Ob auch andere Fernbusse künftig vom Busbahnhof fahren ist noch unklar, so eine Flixbus-Sprecherin. Grund für die Suche einer neuen Haltestelle sind Bauarbeiten am Quellenbach Parkhaus im kommenden Jahr. Dort ist aktuell die Fernbushaltestelle. Seit der Fahrplanänderung Mitte Dezember fahren vom Bussteig 12 schon keine Busse mehr. Die Landkreisbusse, die von dort zuvor abgefahren sind, halten seitdem an anderen Haltestellen. Wo genau steht online auf der Website des Busbetreibers APG.

