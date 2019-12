Würzburg: Nach Sex-Überfall wurde Tatverdächtiger festgenommen

Vor zwei Wochen wurde eine junge Frau nachts in der Zellerau von einem Mann überfallen, an eine Mauer gedrängt und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Am Donnerstag hat die Polizei einen 15-jährigen tatverdächtigen Syrer verhaftet. Er war wegen eines anderen Falls vor dem Würzburger Amtsgericht gestanden und habe sich während der Festnahme heftig gewährt. Gegen den Jugendlichen wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt jetzt in der Justizvollzugsanstalt. Die Polizei hatte seit dem Überfall Anfang Dezember mit einer großangelegten Fahndung nach dem Täter gesucht. Er hatte eine Bissverletzung an der Lippe, die ihm das Opfer zugefügt hatte.