Basketball: Würzburg gewinnt gegen Crailsheim

Die Bundesliga-Basketballer von s.Oliver Würzburg haben am Freitagabend ihr Heimspiel gegen HAKRO Merlins Crailsheim nach Verlängerung gewonnen. Am Ende hieß es 92:88. Die Würzburger hatten einen schlechten Start erwischt und lag bereits mit 0:14 zurück. Jedoch kämpfte sich das Team von Denis Wucherer im Lauf der Partie zurück und konnte im dritten Viertel zum ersten Mal in Führung gehen. Im Schlussviertel ging es hin und her – eine Sekunde vor Schluss gelang Cameron Wells mit einem Korbleger der Ausgleich und verhinderte so die drohende Niederlage. In der Overtime hatte Würzburg das bessere Ende für sich.