Würzburg: KoeBau reduziert Umsatz- und Ergebnisprognose für 2019 Der Würzburger Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer hat seine Umsatz- und Ergebnisziele für das laufende Jahr 2019 gesenkt. Das hat das Unternehmen gestern Abend in einer Pressemitteilung veröffentlicht. Zur Begründung heißt es: Es seien nicht alle Aufträge wie ursprünglich erwartet gewonnen und nicht alle für dieses Jahr vorgesehenen Abschlüsse getätigt worden. Höhere Kosten bei der Auftragsabwicklung hätten zudem die Marge reduziert. Den Geschäftsbericht für 2019 mit einer Prognose für das Jahr 2020 veröffentlicht Koenig & Bauer am 19. März 2020.

