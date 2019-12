Marktsteft: Vorfahrt mißachtet, zwei Personen verletzt

Zwei leicht verletzte Personen und drei komplett beschädigte Fahrzeuge – das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagnachmittag bei Marktsteft ereignet hat. Eine 82-jährige Frau wollte mit ihrem Pkw von der Marktbreiter Straße aus die Staatsstraße überqueren. Dabei missachtete sie das „Vorfahrt achten“ Schild und prallte zunächst seitlich gegen einen PKW, der auf der Staatsstraße von Marktbreit in Richtung Kitzingen unterwegs war. Dieses Auto geriet ins Schleudern und krachte in einen entgegenkommenden Pkw eines 69-jährigen Mannes. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, die beiden anderen Autofahrer wurden leicht verletzt in die Krankenhäuser nach Kitzingen und Ochsenfurt gebracht.