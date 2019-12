PKW gegen Straba - ein schadenträchtiger Unfall hat sich am Freitag am Würzburger Haugerring ereignet. Ein Autofahrer wollte in die Haugerglacisstraße abbiegen und war mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Durch die Wucht der Kollision wurde der PKW gegen eine Ampel geschleudert, die daraufhin abknickte. Die Straßenbahn blockierte die Zufahrt zur Haugerglacisstraße rund eine Stunde lang. Der Unfallverursacher hatte Glück: Er erlitt bei dem Zusammenstoß nur leichte Verletzungen.