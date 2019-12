Himmelstadt: Nach Unfall werden Zeugen gesucht

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der B27 bei Himmelstadt am Dienstagvormittag sucht die Polizei nach Zeugen. Bei dem Unfall war eine 52-Jährige aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten. Dadurch kam es zum Frontalzusammenstoß mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Ein nachfolgender Autofahrer konnte außerdem nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr bei voller Geschwindigkeit in die Unfallstelle. Acht Personen wurden bei dem Unfall verletzt, drei davon schwer. Die Polizei sucht jetzt immer noch nach Zeugen. Insbesondere geht es um zwei weibliche Personen, die sich nach dem Unfall als Ersthelfer vor Ort befanden. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Karlstadt zu melden.